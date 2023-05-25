Де Дзерби: «Мы добились цели»

За тур до конца чемпионата Англии определилась позиция «Брайтона» - команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» и гарантировала себе шестое место в турнирной таблице. Наставник команды Роберто де Дзерби прокомментировал успех команды.

- Это амбициозная цель, которую мы выполнили. Мы очень, очень счастливы. Я думаю, что сегодня мы показали, что можем сражаться с лучшей командой в мире. Мы заслужили очко и место в Лиге Европы, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В последнем туре английского чемпионата «Брайтону» предстоит сразиться с «Астон Виллой». Это случится двадцать восьмого мая.