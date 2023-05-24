Аке: «Неудача с «Ноттингемом» подхлестнула нас»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке назвал момент, который, по его мнению, стал решающим для рывка «горожан», приведшего к досрочной победе в чемпионате Англии. По его словам, это ничья в игре с «Ноттингем Форест» в середине февраля - после нее «Манчестер Сити» выиграл все без исключения матчи в чемпионате.

- Мы выиграли у «Арсенала» и потом вдруг эта ничья, когда мы должны были выигрывать с большой разницей в счете. Эта неприятность заставила лидеров команды мобилизоваться и мобилизовать остальных, - цитирует слова Аке BBC Sport.

Напомним, что сейчас «Манчестер Сити» сражается в матче АПЛ с «Брайтоном».