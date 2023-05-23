Гвардиола: «Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров последних 20 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз сделал комплимент своему коллеге по «Брайтону» Роберто де Дзерби, который впервые в истории вывел «чаек» в Лигу Европы, заменив по ходу сезона Грэма Поттера.

«Обратите внимание на то, что я сейчас скажу. Я довольно убеждён в том, что мои мысли правдивы. Роберто де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров последних 20 лет», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в приглашении де Дзерби ранее были заинтересованы многие топ-клубы Европы. Тем не менее, Роберто решил остаться в «Брайтоне» и продолжать строить свой проект.