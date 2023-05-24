Де Дзерби не уйдёт из «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Итальянец занял должность рулевого «чаек» в сентябре прошлого года, сходу сумев добиться успеха. Впечатляющая работа де Дзерби не осталась незамеченной, и слухи уже не первый месяц связывают его с назначением в различные статусные клубы Премьер-лиги и Серии А. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, сам наставник не изменил своих планов – он твёрдо намерен отработать в «Брайтоне» следующий сезон, несмотря на интерес со стороны.

Напомним, что Роберто де Дзерби считался одним из кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» и «Интера».