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Де Дзерби не уйдёт из «Брайтона»

24 Мая 2023 • 02:25 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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Через 18 ч. 23 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Итальянец занял должность рулевого «чаек» в сентябре прошлого года, сходу сумев добиться успеха. Впечатляющая работа де Дзерби не осталась незамеченной, и слухи уже не первый месяц связывают его с назначением в различные статусные клубы Премьер-лиги и Серии А. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, сам наставник не изменил своих планов – он твёрдо намерен отработать в «Брайтоне» следующий сезон, несмотря на интерес со стороны.

Напомним, что Роберто де Дзерби считался одним из кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» и «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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