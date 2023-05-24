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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Брайтоном»

24 Мая 2023 • 21:13 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Сити
1 3.95 X 4.15 2 1.80
1-й тайм

Сегодня вечером новоиспечённый чемпион Англии «Манчестер Сити» гостит у «Брайтона». Отложенный матч АПЛ стартует менее чем через час, команды огласили свои составы на игру.

«Брайтон»: Стил, Эступиньян, Колуилл, ван Хеке, Гросс, Гилмор, Кайседо, Митома, Энсисо, Буонанотте, Уэлбек;

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Родри, Льюис, Гюндоган, Марез, Фоден, Силва, де Брёйне, Холанн;

Напомним, что «Брайтон» активно сражается за место в Лиге Европы. На данный момент у команды Роберто де Дзерби шестая позиция и 61 набранный балл.

«Горожане» Манчестера в минувшие выходные стали чемпионами Англии, 3 июня команда сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», а 10 июня – в финале Лиги чемпионов в Стамбуле против миланского «Интера».

Следите за событиями матча в формате текстовой трансляции на нашем сайте.

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Манчестер Сити Брайтон
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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