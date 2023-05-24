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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Альварес не хочет покидать «Манчестер Сити» летом

24 Мая 2023 • 15:18 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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Через 5 ч. 1 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес не намерен уходить из своей команды ближайшим летом. По информации от журналиста Германа Гарсии Гровы, аргентинца не интересует вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию», которая хочет его пригласить летом.

Напомним, Альварес проводит первый сезон за «Манчестер Сити» и уже успел выиграть с клубом Английскую премьер-лигу. Хулиан недавно продлил свой контракт до 2028 года, получив более выгодные финансовые условия.

Альварес пока не является игроком стартового состава в «Манчестер Сити», но футболист терпеливо ждёт момента, когда тренер интегрирует его в основу. В этом сезоне Хулиан забил 9 голов в Английской премьер-лиге.

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Бавария Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2023
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