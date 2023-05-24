Альварес не хочет покидать «Манчестер Сити» летом

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес не намерен уходить из своей команды ближайшим летом. По информации от журналиста Германа Гарсии Гровы, аргентинца не интересует вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию», которая хочет его пригласить летом.

Напомним, Альварес проводит первый сезон за «Манчестер Сити» и уже успел выиграть с клубом Английскую премьер-лигу. Хулиан недавно продлил свой контракт до 2028 года, получив более выгодные финансовые условия.

Альварес пока не является игроком стартового состава в «Манчестер Сити», но футболист терпеливо ждёт момента, когда тренер интегрирует его в основу. В этом сезоне Хулиан забил 9 голов в Английской премьер-лиге.