«Брайтон» потерял интерес к Матвиенко

Английский «Брайтон» больше не интересуется защитником донецкого «Шахтёра» Николаем Матвиенко. Как сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо, на данный момент нет никаких свежих и конкретных переговоров по игроку между английским и украинским клубами после зимней неудачи.

Напомним, что зимой «чайки» планировали подписать игрока обороны за 16 млн евро. Однако такое предложение боссы «горняков» отклонили. Сообщалось, что в «Шахтёре» хотели выручить за футболиста минимум в два раза больше – 30 млн.

Портал Transfermarkt, отметим, оценивает центрального защитника сборной Украины в 18 млн евро.