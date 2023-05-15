«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кайседо

Лондонский «Арсенал» летом столкнётся с конкуренцией в борьбе за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Сэма Дина, в гонку за футболистом включился другой клуб из Премьер-лиги в лице «Ливерпуля».

Напомним, Кайседо был близок к переходу в «Арсенал» в январе, но «Брайтон» в конечном итоге отказался продавать своего молодого таланта. Игровые качества эквадорца также очень привлекают «Ливерпуль», поэтому гонка за хавбеком до сих пор открыта.

Вчера «Брайтон» Кайседо обыграл «Арсенал» на «Эмирейтс» со счётом 0:3, тем самым практически лишив команду Микеля Артеты на золотые медали в нынешнем сезоне.