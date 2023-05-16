Хендерсон в 300-й раз вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в АПЛ - больше только у троих

В тридцать шестом туре английского чемпионата «Ливерпуль» съездил в Лестер и уверенно, с крупным счетом, переиграл там традиционно неудобного соперника. Подопечные Юргена Клоппа забили «лисам» целых три мяча. Для защитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона это был 300-й матч АПЛ в составе «Ливерпуля», который он начинал в стартовых одиннадцати футболистах.

В истории клуба есть лишь трое игроков, которые выходили в стартовом составе на матч АПЛ чаще, нежели Хендерсон - это Джейми Каррагер, 484 матча, Стивен Джеррард с 466-ю матчами, а также Сами Хюпия, у которого 310 «стартов» в составе «красных».