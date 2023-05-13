«Ливерпуль» приготовил для Макаллистера футболку с номером 10

«Ливерпуль» готов сделать полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера своим новым десятым номером в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Напомним, номер 10 остаётся свободным в команде Юргена Клоппа после ухода Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» прошлым летом. Макаллистер выступает в «Брайтоне» именно под этим номером, поэтому «Ливерпуль» был бы рад предоставить аргентинцу желаемую футболку.

Макаллистер хочет перейти в новую команду уже в начале трансферного окна, чтобы сполна проявить себя на предсезонной подготовке. «Ливерпуль» в данный момент опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за аргентинского полузащитника.