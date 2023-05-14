Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер готов связать будущее с «Ливерпулем».

«Красные» не первую неделю считаются главными претендентами на аргентинца, и сейчас клуб продолжает работу над трансфером. Как информирует Mirror, сам 24-летний хавбек готов перебраться в «Ливерпуль». Переход чемпиона мира обойдётся мерсисайдцам примерно в 80 млн евро, однако до полной договорённости с «Брайтоном» по всем условиям сделки пока далеко.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Алексиса Макаллистера в 42 млн евро. Заинтересованность в его подписании также приписывается «Челси» и «Манчестер Юнайтед».