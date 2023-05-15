Потерпев десятое домашнее поражение в сезоне, «Лестер» установил клубный антирекорд

Печально завершился для поклонников «Лестера» тридцать шестой тур английского чемпионата - команда проиграла в домашнем матче «Ливерпулю», пропустив три безответных мяча. Как выяснилось, это уже десятое домашнее поражение «Лестера» в текущем сезоне, что стало повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне 1994/1995.

Тогда в общей сложности «Лестер» проиграл 25 матчей за сезон (сейчас у команды 22 поражения) и покинул высшую лигу английского футбола. Увы, и сейчас все идет к примерно такой же развязке - чемпион Англии 2016 года, скорее всего, сменит прописку на менее престижный Чемпионшип.