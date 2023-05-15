Дин Смит проиграл «Ливерпулю» 4 матча из пяти - но зато выиграл со счётом 7:2 в 2020 году

«Лестер» принимает «Ливерпуль» в заключительном матче тридцать шестого тура АПЛ, «лисы» пропустили уже два мяча к настоящему моменту. Их нынешний наставник, Дин Смит, ранее уже имел дело с «Ливерпулем», и опыт это достаточно противоречивый. С одной стороны, Дин проиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Ливерпуля». С другой стороны, осенью 2020 года он, находясь у руля «Астон Виллы», не просто обыграл «Ливерпуль», а сделал это со счетом 7:2 в памятном матче.

Следить за событиями игры английского чемпионатамежду «Лестером» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции.