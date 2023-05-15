«Лестер» пропускал первым в 12 последних домашних матчах АПЛ, это рекорд лиги

Сегодня английский «Лестер» терпит очередную неудачу в рамках АПЛ – «лисы» с разгромным счётом уступают «Ливерпулю», 0:3, до конца игры остаются считаные минуты.

Opta Sports, тем временем, делится удивительным фактом – «Лестер» пропускает дома первым уже на протяжении 12 официальных матчей в АПЛ кряду. Это самая длинная серия в истории турнира.

Помимо этого, «Лестер» является единственной командой в топ-5 европейских лиг, ни разу не оставившей ворота сухими с момента окончания чемпионата мира 2022 года – за этот период «лисы» провели в АПЛ 21 игру.