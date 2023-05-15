«Лестер» и «Ливерпуль» огласили составы на важнейший матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Лестер» сегодня завершают 36-й тур Английской премьер-лиги. Претендент на место в зоне Лиги чемпионов и один из главных кандидатов на вылет в Чемпионшип огласили свои составы на матч.

«Лестер»: Иверсен, Кастань, Эванс, Фас, Перейра, Сумаре, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Варди, Мэддисон;

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Гакпо, Диас;

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