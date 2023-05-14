Клопп: «У меня никогда не было претензий к настрою игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что у команды не было проблем с настроем в текущем сезоне.

Мерсисайдцы проводят неудачную по своим меркам кампанию: команда не преуспела ни в одном из кубковых турниров, а в чемпионате вынуждена бороться лишь за четвёртое место.

«Я никогда не имел никаких вопросов к игрокам относительно их менталитета – в этом плане они исключительны. Несмотря на это, к сожалению, у нас было много неудачных отрезков. Нормально ли это? Возможно, но, думаю, наш проблемный период по какой-то причине затянулся», – заявил Клопп на пресс-конференции в преддверии матча с «Лестером», который состоится 15 мая.