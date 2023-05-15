«Лестер» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Лестер» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лестер - Ливерпуль
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Протокол игры
|33'Джонс Кёртис (0:1)
|36'Джонс Кёртис (0:2)
|71'Александер-Арнольд Трент (0:3)
Иверсен Даниэль•Рикарду Перейра II 53'68' (Томас Люк (68') •Фас Ваут•Эванс Джонни•Кастань Тимоти•Тилеманс Юри•Ндиди Уилфред61' (Тете (61') •Сумаре Бубакари•Мэддисон Джеймс•Варди Джейми•Барнс Харви61' (Дака Патсон (61')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан74' (Милнер Джеймс (74') •Фабиньо Энрике•Джонс Кёртис•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Диас Луис74' (Жота Диогу (74')
15 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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