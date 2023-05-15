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«Лестер» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

15 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Лестер
0:3
Ливерпуль
1 100.00 X 20.00 2 1.02
2-й тайм

В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Лестер» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лестер0:3Ливерпуль
 33'Джонс Кёртис (0:1)
 36'Джонс Кёртис (0:2)
 71'Александер-Арнольд Трент (0:3)
Иверсен ДаниэльРикарду Перейра II  53' 68' (Томас Люк ( 68') Фас ВаутЭванс ДжонниКастань ТимотиТилеманс ЮриНдиди Уилфред 61' (Тете ( 61') Сумаре БубакариМэддисон ДжеймсВарди ДжеймиБарнс Харви 61' (Дака Патсон ( 61')
Запасные: Амарти ДаниэльПрат ДеннисСмитис АлексСуттар ГарриМенди НампалиКристиансен Виктор
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 74' (Милнер Джеймс ( 74') Фабиньо ЭнрикеДжонс КёртисСалах МохамедГакпо КодиДиас Луис 74' (Жота Диогу ( 74')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинЦимикас КостасМело АртурКарвалью ФабиуЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
15 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Текстовая трансляция 
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
0
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4.20 4.60 1.72
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