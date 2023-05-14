«Ливерпуль» остаётся фаворитом в борьбе за Маунта, но будущее игрока будет зависеть от Почеттино

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт всё ещё может перебраться в «Ливерпуль».

На протяжении нескольких месяцев СМИ активно связывали 24-летнего игрока с переходом в «Ливерпуль», однако слухи поутихли после известий о скором назначении в «Челси» Маурисио Почеттино, который, вероятно, не одобрит продажу хавбека. По сведениям Mirror Football, мерсисайдцы не оставляют надежд на подписание Маунта, а цена вопроса может составить порядка 50 млн фунтов стерлингов (около 57 млн евро). Судьба перехода будет зависеть от планов на футболиста нового наставника «синих».

Действующий контракт Мэйсона Маунта с «Челси» истекает в 2024 году.