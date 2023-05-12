Клопп: «Фирмино и Кейта пропустят матч против «Лестера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Роберто Фирмино и полузащитник Наби Кейта не помогут команде в ближайшем туре АПЛ против «Лестера», который состоится в понедельник на «Кинг Пауэр Стэдиум».

«Фирмино пока не тренируется с командой, он близок к возвращению, но я удивлюсь, если он будет готов к понедельнику. То же самое могу сказать про Наби Кейта», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Кейта и Фирмино в конце сезона покинут «Ливерпуль» на правах свободных агентов. Об уходе Роберто уже известно официально, о Наби подтверждения пока не было, но никто из сторон не заинтересован в продлении истекающего контракта.