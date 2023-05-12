Клопп: «Ливерпуль» проводит плохой сезон, но у нас сейчас 62 очка, не странно ли?»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлён, что его команда смогла набрать 62 очка в 35 турах АПЛ, проводя при этом плохой сезон. Мерсисайдцы сейчас занимают пятую строчку в чемпионате, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. При этом у четвёртого «Манчестер Юнайтед» в активе есть матч в запасе.

«Мы проводим действительно плохой сезон. Думаю, каждый в этой комнате согласится со мной. Тем не менее, у нас сейчас 62 очка в турнирной таблице. Не странно ли это? Команда всё ещё обладает качеством, и я рад, что нам удаётся его показывать в последних матчах», – заявил Клопп на пресс-конференции.