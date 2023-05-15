«Ливерпуль» пропустил 42 гола в нынешнем сезоне - это повторение клубного антирекорда при Клоппе

Неровный сезон проводит «Ливерпуль», в последних турах команда прибавила и в настоящий момент уверенно обыгрывает «Лестер» в заключительном поединке в рамках тридцать шестого тура АПЛ.

Но не стоит забывать о том, что на счету команды Юргена Клоппа уже сорок два пропущенных мяча, что уже является повторением клубного антирекорда в эпоху немецкого специалиста, которая началась еще в 2015 году. Столько же «Ливерпуль» пропустил в сезоне 2020/2021 - в том числе и упомянутые ранее семь от «Астон Виллы».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» пропустил во всех матчах чемпионата 26 голов - в среднем два за три матча.