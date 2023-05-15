Хет-трик Салаха по ассистам помог «Ливерпулю» расправиться с «Лестером» и одержать 7-ю победу подряд в АПЛ

«Лестер» и «Ливерпуль» замыкали программу 36-го тура Английской премьер-лиги.

На следующий сезон после своего чемпионства «Лестеру» уже приходилось избегать вылета. Потом «лисы» добирались до пятой строчки чемпионата Англии, а теперь снова попали под угрозу утери прописки в АПЛ. Всё достаточно серьёзно в этом плане у «Лестера», и из-за неудовлетворительных результатов даже был уволен Брендан Роджерс, проработавший в клубе чуть больше четырёх лет.

Для «Ливерпуля» нынешний сезон чемпионата Англии тоже складывается не лучшим образом, но, конечно, не до такой степени. Неудачно выступали мерсисайдцы в первой половине чемпионата и шли в середине таблицы, но потом стали подтягиваться к лигочемпионской четвёрке, хотя не смогут попасть в неё без осечек конкурентов.

Ко встрече с «Лестером» «красные» подбирались на фоне шестиматчевой победной серии в рамках АПЛ, отставая от располагающегося четвёртым в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» на четыре очка при равном количестве проведённых матчей. «Лестер» же находился на девятнадцатой строчке, в серёдке зоны вылета, уступая «Эвертону» с нижнего спасительного места два балла.

Надо сказать, что «лисы» хорошо настроились на первые минуты и провели их весьма активно. Однако их давления не хватило для быстрого открытия счёта в свою пользу. И недолго продлилось такое течение матча. Опытный «Ливерпуль» не растерялся и перевёл игру под свой контроль с довольно большим процентом владения мячом.

На 29-й минуте Луис Диас прошёл по левому флангу и внедрился в чужую штрафную площадь, откуда двинул мяч во внешнюю часть сетки. Фабиньо вскоре приложился с дальней дистанции, но получилось это выше и левее створа. А на 33-й минуте Кёртис Джонс уже распечатал рамку владений Иверсена, когда провернулась «красными» успешная атака. Салах с правого полуфланга набросил к дальней штанге, и Кёртис Джонс после слабого отскока мяча от газона переправил его внутрь створа, то есть сделал счёт 0:1.

А где первый гол Джонса, там и второй. Также где первый ассист Салаха, там и второй. Всего через три минуты «Лестер» получил повторную пробоину. Мохамед отдал Кёртису пас по центру, а тот развернулся и направил мяч в левый угол. В случаях с обоими голами судьи ВАР подтвердили отсутствие офсайдов. До перерыва оставалось чуть больше десяти минут с учётом добавленных четырёх, и «красные» провели это время высоко впереди, не давая «лисам» спуску, но третий мяч не родили.

Имеется в виду, не родили в первом тайме. В начале второго Хави Барнс мог возродить интригу, нанеся обводящий удар в правый угол с подступов к штрафной площади, но там здорово проявил себя Алиссон Бекер. Дальше игра пошла тягучая, и разок её всколыхнул Александер-Арнольд, запустив мяч под правую девятку после выката Салаха со штрафного (0:3).

Хет-трик Мо по голевым передачам, дубль Джонса плюс гол Трента – вот составляющие крупной выездной победы «Ливерпуля». «Красные» выиграли в АПЛ седьмую встречу подряд. Теперь команда Юргена Клоппа имеет 65 очков после 36 матчей. У «МЮ» с четвёртого места 35 игр и 66 баллов. Ну а «Лестер» так и остался на предпоследней строчке таблицы. «Эвертон», идущий семнадцатым, имеет на два очка больше.

Кирилл Иванцов