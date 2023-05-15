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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хет-трик Салаха по ассистам помог «Ливерпулю» расправиться с «Лестером» и одержать 7-ю победу подряд в АПЛ

15 Мая 2023 • 23:52 Комментировать
Лестер
0:3
Ливерпуль
окончен

«Лестер» и «Ливерпуль» замыкали программу 36-го тура Английской премьер-лиги.

Протокол игры  
Лестер0:3Ливерпуль
  33'Джонс Кёртис (0:1)
  36'Джонс Кёртис (0:2)
  71'Александер-Арнольд Трент (0:3)
Иверсен ДаниэльРикарду Перейра II  53' 68' (Томас Люк ( 68') Фас ВаутЭванс Джонни 89' (Суттар Гарри ( 89') Кастань ТимотиТилеманс ЮриНдиди Уилфред 61' (Тете ( 61') Сумаре БубакариМэддисон ДжеймсВарди ДжеймиБарнс Харви 61' (Дака Патсон ( 61')
Запасные: Амарти ДаниэльПрат ДеннисСмитис АлексМенди НампалиКристиансен Виктор
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате Ибраима  86'Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 74' (Милнер Джеймс ( 74') Фабиньо ЭнрикеДжонс Кёртис 84' (Карвалью Фабиу ( 84') Салах Мохамед 88' (Эллиотт Харви ( 88') Гакпо КодиДиас Луис 74' (Жота Диогу ( 74')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинЦимикас КостасМело АртурМатип Жоэль
15 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

На следующий сезон после своего чемпионства «Лестеру» уже приходилось избегать вылета. Потом «лисы» добирались до пятой строчки чемпионата Англии, а теперь снова попали под угрозу утери прописки в АПЛ. Всё достаточно серьёзно в этом плане у «Лестера», и из-за неудовлетворительных результатов даже был уволен Брендан Роджерс, проработавший в клубе чуть больше четырёх лет.

Для «Ливерпуля» нынешний сезон чемпионата Англии тоже складывается не лучшим образом, но, конечно, не до такой степени. Неудачно выступали мерсисайдцы в первой половине чемпионата и шли в середине таблицы, но потом стали подтягиваться к лигочемпионской четвёрке, хотя не смогут попасть в неё без осечек конкурентов.

Ко встрече с «Лестером» «красные» подбирались на фоне шестиматчевой победной серии в рамках АПЛ, отставая от располагающегося четвёртым в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» на четыре очка при равном количестве проведённых матчей. «Лестер» же находился на девятнадцатой строчке, в серёдке зоны вылета, уступая «Эвертону» с нижнего спасительного места два балла.

Надо сказать, что «лисы» хорошо настроились на первые минуты и провели их весьма активно. Однако их давления не хватило для быстрого открытия счёта в свою пользу. И недолго продлилось такое течение матча. Опытный «Ливерпуль» не растерялся и перевёл игру под свой контроль с довольно большим процентом владения мячом.

На 29-й минуте Луис Диас прошёл по левому флангу и внедрился в чужую штрафную площадь, откуда двинул мяч во внешнюю часть сетки. Фабиньо вскоре приложился с дальней дистанции, но получилось это выше и левее створа. А на 33-й минуте Кёртис Джонс уже распечатал рамку владений Иверсена, когда провернулась «красными» успешная атака. Салах с правого полуфланга набросил к дальней штанге, и Кёртис Джонс после слабого отскока мяча от газона переправил его внутрь створа, то есть сделал счёт 0:1.

А где первый гол Джонса, там и второй. Также где первый ассист Салаха, там и второй. Всего через три минуты «Лестер» получил повторную пробоину. Мохамед отдал Кёртису пас по центру, а тот развернулся и направил мяч в левый угол. В случаях с обоими голами судьи ВАР подтвердили отсутствие офсайдов. До перерыва оставалось чуть больше десяти минут с учётом добавленных четырёх, и «красные» провели это время высоко впереди, не давая «лисам» спуску, но третий мяч не родили.

Имеется в виду, не родили в первом тайме. В начале второго Хави Барнс мог возродить интригу, нанеся обводящий удар в правый угол с подступов к штрафной площади, но там здорово проявил себя Алиссон Бекер. Дальше игра пошла тягучая, и разок её всколыхнул Александер-Арнольд, запустив мяч под правую девятку после выката Салаха со штрафного (0:3).

Хет-трик Мо по голевым передачам, дубль Джонса плюс гол Трента – вот составляющие крупной выездной победы «Ливерпуля». «Красные» выиграли в АПЛ седьмую встречу подряд. Теперь команда Юргена Клоппа имеет 65 очков после 36 матчей. У «МЮ» с четвёртого места 35 игр и 66 баллов. Ну а «Лестер» так и остался на предпоследней строчке таблицы. «Эвертон», идущий семнадцатым, имеет на два очка больше.

Кирилл Иванцов

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Ливерпуль Лестер Апл Чемпионат Англии Мохамед Салах
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