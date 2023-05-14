Клопп: «Нуньес забил бы более 20 голов за сезон в «нормальном» «Ливерпуле»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о форме Дарвина Нуньеса.

Уругвайский нападающий был приобретён мерсисайдцами прошлым летом за очень солидную сумму, но пока так и не сумел оправдать возложенные ожидания. Сейчас в его активе девять забитых мячей в 29 матчах Премьер-лиги.

«Дайте ему время на адаптацию – очень сложно сходу проявить себя в команде, которая находится не в лучшем состоянии. Дарвин забил бы более 20 голов, если бы «Ливерпуль» проводил «нормальный» сезон. Ему просто нужно время. Он уже показал себя в «Бенфике», где у него не было языковых трудностей», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо главного тренера «Ливерпуля».