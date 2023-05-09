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Гакпо высказался о смене позиции в «Ливерпуле»

09 Мая 2023 • 14:29 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
15.05 22:00

В последнем матче против «Брентфорда» Коди Гакпо играл не в нападении, а глубже, что позволило Юргену Клоппу включить в основной состав Мохамеда Салаха, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса. Гакпо дал комментарий по поводу смены позиции.

«Мне нравится играть, я ищу, где бы я мог максимально помогать команде. Иногда это глубже в полузащитнике, а иногда на позиции нападающего. Мне просто нравится играть вместе с партнёрами, особенно когда ты побеждаешь. Это намного веселее!» - сказал Гакпо, чьи слова приводит портал Goal.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 15 мая – против «Лестера» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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