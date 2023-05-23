Гюндоган всё ещё подумывает о переходе в «Барселону», ему нравятся предложенные условия

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган всё ещё может оказаться в «Барселоне».

Долгое время считалось, что 32-летний футболист уже договорился с грандом Ла Лиги, что позднее было опровергнуто. По информации Mundo Deportivo, переход всё же может состояться: «Барселона» предложила хавбеку трёхлетний контракт, что очень ему нравится. Он продолжает обдумывать вариант с переездом в Каталонию. Впрочем, «Манчестер Сити» настроен сохранить своего капитана и с высокой вероятностью удовлетворит его требования по длительности договора.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган провёл 48 матчей за «горожан», записав на свой счёт девять голов и семь ассистов.