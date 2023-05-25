Де Дзерби: «Пеп - номер один, я учился у него»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби после игры с «Манчестер Сити» снова прокомментировал комплименты со стороны Хосепа Гвардиолы. По словам де Дзерби, успехи Гвардиолы у руля каталонской «Барселоны» в свое время вдохновили его стать тренером, и в своих творческих замыслах он многое перенял у знаменитого каталонца.

- Я стал тренером во многом из-за Гвардиолы, я обожал его «Барселону». Я учился у Гвардиолы. Я не хочу кого-то копировать, но я вооружался его идеями в начале своего тренерского пути. Пеп - номер один, - цитирует слова итальянского наставника «Брайтона» BBC Sport.