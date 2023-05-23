Гвардиола – об оставшихся матчах АПЛ: «Нам нужно поддерживать высокие стандарты»

«Манчестер Сити» уже стал чемпионом Англии. Впереди у команды финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, но прежде «горожане» сыграют в Премьер-лиге против «Брайтона» и «Брентфорда». Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола призывает команду серьёзно относиться к играм чемпионата.

«Лучший способ успешно выступить в финале – быть к нему готовым. Футболисты должны поддерживать высокие стандарты. Это нормально, что энергия падает, ведь мы играем в нескольких турнирах. Но нам важно подойти к играм с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» в наилучшей форме», - сказал Гвардиола журналистам.