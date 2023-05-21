Приход Дауда в «Брайтон» повышает шансы на трансфер Макаллистера в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд заменит в «Брайтоне» Алексиса Макаллистера.

Переход в 27-летнего футболиста в «Брайтон» практически неизбежен, что на днях подтвердил рулевой «чаек» Роберто де Дзерби. Как сообщает журналист Пит О’Рурк, приход Дауда значительно повышает шансы на скорую продажу Макаллистера в «Ливерпуль». Аргентинец стал ещё ближе к подписанию договора с «красными». Сумма трансфера, по слухам, составит около 80 млн евро.

Напомним, что Махмуд Даун достанется «Брайтону» на правах свободного агента – его контракт с «Боруссией» Дортмунд истекает в июне и не будет продлён.