Павлюченко уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон» даже резервом

Некогда форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко порассуждал о противостоянии «Манчестер Сити» и «Брайтона». Эти команды первой шестёрки АПЛ сыграют совсем скоро между собой отложенный матч, он запланирован на завтра.

«Манчестер Сити» выйдет на игру вторым составом. Но даже резервисты у этого клуба достаточно сильны, а у «Брайтона» не получится прервать длинную серию побед соперника», - цитирует Павлюченко VseProSport.

Напомним, что «горожане» Манчестера – уже как полнедели чемпионы Англии. А вот «Брайтон» решающие матчи свои только сыграет – команда Роберто де Дзерби идет на шестом месте и сражается за место в Лиге Европы.