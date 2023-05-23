«Манчестер Сити» обратился к «ПСЖ» по поводу Верратти

«Манчестер Сити» сделал запрос в «ПСЖ» по поводу доступности полузащитника Марко Верратти. По информации от Le Parisien, «горожане» заинтересованы в услугах итальянского хавбека.

Ранее ходили слухи о том, что «ПСЖ» будет не прочь продать Верратти в ближайшее трансферное окно. Итальянца ранее также связывали с переходом в мадридский «Реал», где его ждёт бывший тренер Карло Анчелотти.

Верратти пару месяцев назад продлил контракт с «ПСЖ», поэтому для трансфера «Манчестер Сити» придётся заплатить парижанам приемлемую сумму компенсации. В этом сезоне Марко провёл 27 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.