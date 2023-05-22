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«Манчестер Сити» продлит контракт с Рико Льюисом

22 Мая 2023 • 13:20 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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24.05 22:00

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы согласовать контракт со своим защитником Рико Льюисом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» скоро должны подписать с англичанином долгосрочное соглашение.

Ожидается, что скоро переговоры с Льюисом войдут в завершающую стадию. Источник отмечает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта футболиста, поэтому испанец и велел руководству продлить контракт с молодым фуллбеком.

18-летний Льюис провёл 12 матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги и помог своей команде взять чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рико Льюис
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