«Манчестер Сити» продлит контракт с Рико Льюисом

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы согласовать контракт со своим защитником Рико Льюисом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» скоро должны подписать с англичанином долгосрочное соглашение.

Ожидается, что скоро переговоры с Льюисом войдут в завершающую стадию. Источник отмечает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта футболиста, поэтому испанец и велел руководству продлить контракт с молодым фуллбеком.

18-летний Льюис провёл 12 матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги и помог своей команде взять чемпионский титул.