«Жизнь одна»: Де Дзерби признал, что из «Брайтона» могут уйти лидеры

«Брайтон» впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки. После отличного сезона «чайки» могут оказаться потрёпанными на трансферном рынке. Покинуть клуб могут полузащитники Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер, входящие в число лидеров. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

«Мы можем предложить Мойсесу и Алексису возможность играть в еврокубках. Наш уровень вырос, и это поможет. Но у футболистов одна жизнь, и мы не можем принимать решение за них», - сказал де Дзерби журналистам.

В среду, 24 мая, «Брайтон» будет принимать «Манчестер Сити».