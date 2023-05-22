«Манчестер Сити» намерен помешать переходу Алексиса Макаллистера в «Ливерпуль», поскольку «Этихад» покинут два звездных игрока.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выбрал аргентинского хавбека из «Брайтона», оцененного в 60 миллионов фунтов, в качестве идеального заменителя Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, которые собираются покинуть клуб этим летом, сообщает Mirror.

Гвардиола и спортивный директор клуба Чики Бегиристайн составили список летних целей. Чемпионы Англии намерены начать действовать сразу после открытия трансферного окна 13 июня.

В этот список входят 24-летний Макаллистер и 19-летний Хулио Энсисо из «Брайтона», а также 28-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих и 21-летний защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол.