Гвардиола рассказал, допускает ли уход из «Манчестер Сити» после завершения сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

Действующий контракт испанца рассчитан до 2025 года.

«Я останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон, даже если лига припишет нам 100 нарушений. Сейчас я не думаю об уходе. Я бы хотел остаться, но я не знаю, что буду чувствовать после выигранных или проигранных предстоящих финалов. У меня есть контракт, и я уважаю обязательства перед клубом», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» досрочно завоевал титул Премьер-лиги. 3 июня команда сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», а 10 июня встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.