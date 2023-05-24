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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, допускает ли уход из «Манчестер Сити» после завершения сезона

24 Мая 2023 • 00:41 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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Через 19 ч. 53 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

Действующий контракт испанца рассчитан до 2025 года.

«Я останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон, даже если лига припишет нам 100 нарушений. Сейчас я не думаю об уходе. Я бы хотел остаться, но я не знаю, что буду чувствовать после выигранных или проигранных предстоящих финалов. У меня есть контракт, и я уважаю обязательства перед клубом», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» досрочно завоевал титул Премьер-лиги. 3 июня команда сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», а 10 июня встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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