«Шахтёр» не продал игрока клубу АПЛ за 16 миллионов евро

«Брайтон» хочет усилиться защитником сборной Украины и «Шахтёра» Николаем Матвиенко. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, представитель Премьер-лиги предложил «горнякам» 16 миллионов евро за трансфер игрока, однако украинская сторона ответила отказом. «Шахтёр» рассчитывает выручить с продажи Матвиенко минимум 30 миллионов евро.

26-летний защитник выступает за «Шахтёр» с лета 2017 года. Трудовой договор Николая с украинским грандом истекает в конце сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.