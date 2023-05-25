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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» снова набрал более 90 очков за сезон - это случилось в четвертый, рекордный раз в АПЛ

25 Мая 2023 • 05:22 Комментировать
Брайтон
1:1
Манчестер Сити
окончен

Новый рекорд высшей лиги английского футбола от «Манчестер Сити» - команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» и набрала 91 очко после тридцати семи туров.

Такое случилось в четвертый раз в истории клуба - и это является рекордным достижением в АПЛ, ни один другой клуб не набирал более трех раз в своей истории 90 и более очков за сезон. «Манчестер Сити» делал это также в сезоне 2021/2022, 2018/2019 и 2017/2018 - тогда клуб набрал ровно сто очков.

В заключительном туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть на выезде с «Брентфордом». Это случится в воскресенье, двадцать восьмого мая. 

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Манчестер Сити
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