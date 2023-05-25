«Манчестер Сити» снова набрал более 90 очков за сезон - это случилось в четвертый, рекордный раз в АПЛ

Новый рекорд высшей лиги английского футбола от «Манчестер Сити» - команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» и набрала 91 очко после тридцати семи туров.

Такое случилось в четвертый раз в истории клуба - и это является рекордным достижением в АПЛ, ни один другой клуб не набирал более трех раз в своей истории 90 и более очков за сезон. «Манчестер Сити» делал это также в сезоне 2021/2022, 2018/2019 и 2017/2018 - тогда клуб набрал ровно сто очков.

В заключительном туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть на выезде с «Брентфордом». Это случится в воскресенье, двадцать восьмого мая.