Бывший игрок «Брайтона»: «Прогресс команды невероятен»

Дин Хаммонд, в прошлом выступавший за английский «Брайтон», поражен прогрессом клуба, который сейчас претендует на место в европейских турнирах. Хаммонд отыграл за клуб восемь лет, с 2000 по 2008 год, а в 2016 стал чемпионом Англии в составе «Лестера».

- Это невероятно. Это настолько серьезный прогресс, я видел что было тут двадцать лет назад, когда у клуба даже не было тренировочной базы. Да и стадиона своего не было. То, что сейчас клуб претендует на Европу, это совершенно естественно. Но надо похвалить не только результаты, а и сам футбол как таковой. За ним приятно смотреть. Быть фаном «Брайтона» сейчас очень выгодно, - цитирует слова Хаммонда BBC Sport.