Де Дзерби: «Фраттези не нужен «Брайтону»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби дал понять, что его команда не нуждается в услугах полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези. Напомним, наставник «чаек» тренировал хавбека, когда возглавлял итальянский клуб.

«Фраттези – отличный футболист, но «Брайтону» нужен игрок с другими характеристиками», – сказал де Дзерби на своей последней пресс-конференции.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях подтвердил слова итальянца, заявив, что «Брайтон» пока даже не связывался с «Сассуоло» и окружением Фраттези для осуществления трансфера. Напомним, ранее агент Давиде утверждал, что к его клиенту проявляет интерес клуб из Английской премьер-лиги.