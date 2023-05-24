«Брайтон» займёт шестое место в АПЛ в случае ничьей с «Манчестер Сити»

Прямо сейчас «Брайтон» и «Манчестер Сити» проводят отложенный матч 32 тура Премьер-лиги. Ситуация для «чаек» крайне проста – если клуб с юга Англии играет с «горожанами» вничью, то «Брайтон» автоматически завершает сезон на шестом месте в турнирной таблице.

Однако если «Брайтону» удастся оформить победу, то у команды Роберто де Дзерби появятся шансы и на пятую строчку, но при осечке «Ливерпуля» в матче 38 тура против «Саутгемптона». Поражение «чаек» также практически гарантирует команде шестое место.

На данный момент матч «чаек» и «горожан» продолжается, недавно начался второй тайм, счёт на табло - 1:1. Следите за событиями на поле в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.