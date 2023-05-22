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Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале»

22 Мая 2023 • 10:11 Комментировать (1)
Вальядолид
...
Барселона
1 3.90 X 4.05 2 1.82
23.05 23:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определился с футболистом, который должен заменить в команде полузащитника Гранита Джаку. Напомним, швейцарец летом с большой долей вероятности пополнит ряды леверкузенского «Байера».

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «Арсенал» видит идеальную замену Джаке в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, который ближайшим летом может стать свободным агентом. Немец лично знаком с Артетой по работе в «Манчестер Сити», когда Микель занимал должность помощника главного тренера. Это может помочь осуществить сделку.

Интерес к Гюндогану также сохраняет каталонская «Барселона», которая уже предложила хавбеку контракт сроком на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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LMI
22 Мая 2023 в 11:41
Ну вот нафига собирать пенсионеров. Они приходят, получают зарплату, но прежнего уровня и даже близко не показывают
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