Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определился с футболистом, который должен заменить в команде полузащитника Гранита Джаку. Напомним, швейцарец летом с большой долей вероятности пополнит ряды леверкузенского «Байера».

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «Арсенал» видит идеальную замену Джаке в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, который ближайшим летом может стать свободным агентом. Немец лично знаком с Артетой по работе в «Манчестер Сити», когда Микель занимал должность помощника главного тренера. Это может помочь осуществить сделку.

Интерес к Гюндогану также сохраняет каталонская «Барселона», которая уже предложила хавбеку контракт сроком на три года.