«Барселона» делает прогресс в переговорах по аренде Канселу

Каталонская «Барселона» делает прогресс в переговорах с «Манчестер Сити» по аренде правого защитника Жоау Канселу. По информации от Sport, в последние дни «сине-гранатовые» провели позитивные переговоры с «горожанами» по аренде португальца.

Напомним, Канселу сейчас выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Команда Томаса Тухеля может помешать «Барселоне» осуществить трансфер, если выкупит португальца на постоянной основе за 70 миллионов евро.

В услугах Канселу также заинтересован лондонский «Арсенал», который не прочь пригласить очередного футболиста из «Манчестер Сити» в своей состав.