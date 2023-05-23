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«Барселона» делает прогресс в переговорах по аренде Канселу

23 Мая 2023 • 14:15 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
1 3.85 X 4.20 2 1.80
24.05 22:00

Каталонская «Барселона» делает прогресс в переговорах с «Манчестер Сити» по аренде правого защитника Жоау Канселу. По информации от Sport, в последние дни «сине-гранатовые» провели позитивные переговоры с «горожанами» по аренде португальца.

Напомним, Канселу сейчас выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Команда Томаса Тухеля может помешать «Барселоне» осуществить трансфер, если выкупит португальца на постоянной основе за 70 миллионов евро.

В услугах Канселу также заинтересован лондонский «Арсенал», который не прочь пригласить очередного футболиста из «Манчестер Сити» в своей состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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