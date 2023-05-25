Холанн повторил рекорд Анри в АПЛ

В тридцать седьмом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» не смог выиграть, а Эрлинг Холанн не забил. С другой стороны, команда Хосепа Гвардиолы и не проиграла, сыграв вничью с «Брайтоном» - а норвежец все равно смог отметиться результативным действием, голевой передачей.

Как оказалось, это была его восьмая голевая передача в сезоне, что, вкупе с 36-ю забитыми голами, довело до 44 баллов его статистику результативности в сезоне. По этому показателю Холанн повторил рекорд АПЛ, установленный почти два десятка лет тому назад Тьерри Анри, который в сезоне 2003/2004 забил 24 гола и сделал 20 голевых передач.