Альварес не возглавляет шорт-лист «Баварии», клуб отдаёт предпочтение другим форвардам

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес – далеко не главная цель «Баварии» на лето.

Как стало известно во вторник, мюнхенский гранд всерьёз изучает возможность подписания аргентинца предстоящим летом. Согласно сведениям журналиста Кристиана Фалька, 23-летний форвард действительно фигурирует в шорт-листе «Баварии», но находится там далеко не на верхних строчках: клуб гораздо серьёзнее относится к кандидатурам Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»), об интересе к которым многократно сообщали различные ресурсы по ходу текущего сезона.

Контракт Хулиана Альвареса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года, что, вероятно, осложнит сделку.