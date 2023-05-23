Кайседо покинет «Брайтон» ближайшим летом

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо покинет свой нынешний клуб ближайшим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему эквадорцу проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Действующий контракт Кайседо с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 41 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Цвета английского клуба футболист защищает с февраля 2021 года. Ранее он выступал за эквадорский «Индепендьенте».