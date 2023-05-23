Канселу стал приоритетом «Барселоны» на позицию правого защитника

Защитник «Баварии» Жоау Канселу стал приоритетной целью каталонской «Барселоны» на усиление позиции правого защитника. По сведениям от журналиста Габриэля Санса, португалец обошёл Хуана Фойта из «Вильярреала» и передвинулся на вершину шорт-листа руководства «сине-гранатовых».

Канселу до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», а «Бавария» не собирается платить за него 70 миллионов евро в качестве выкупа. Интерес к Жоау также проявляет лондонский «Арсенал».

Напомним, «Барселона» хочет купить правого защитника, чтобы позволить Жюлю Кунде вернуться на родную позицию в центре обороны.