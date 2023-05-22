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Отец Макаллистера подтвердил, что игрок перейдёт в новый клуб слухи

22 Мая 2023 • 19:55 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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24.05 22:00

Отец Алексиса Макаллистера подтвердил, что звезда «Брайтона» этим летом перейдет в новый клуб.

«Думаю, он будет играть в другом клубе. Мы не знаем, в каком. Переговоры, в общем, только начались, но, скорее всего, в июле он уже будет выступать за другую команду», – заявил Карлос Макаллистер в интервью Puro Boca..

В минувшие выходные известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что между Макаллистером и «Ливерпулем» уже согласованы личные условия. Однако, по данным Mirror, «Манчестер Сити» попытается убедить Макаллистера в преимуществах перехода в свою команду.

Известно, что звезде «Брайтона» хотелось бы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что, скорее всего, «Ливерпуль» не сможет предложить.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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