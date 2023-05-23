«Манчестер Сити» рассматривает троих игроков для усиления полузащиты

«Манчестер Сити» летом намерен усилить позицию центрального полузащитника. Команда Хосепа Гвардиолы ищет замену Илкаю Гюндогану, который с большой долей вероятности уйдёт в конце сезона на правах свободного агента.

Журналист Мартин Блэкбёрн сообщает, что «горожане» в данный момент наблюдают за тремя футболистами для усиления середины поля. Речь идёт о полузащитнике «Челси» Матео Ковачиче, хавбеке «Брайтона» Алексисе Макаллистере и Габри Вейге из «Сельты».

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для главного тренера Хосепа Гвардиолы является Ковачич. У Матео остаётся год по контракту с нынешним клубом.