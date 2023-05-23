Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» вышла из серии поражений, поделив очки с «Жироной»

23 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Сельта
1:1
Жирона
окончен

В 36-м туре Ла Лиги пересеклись середняки «Сельта» и «Жирона». Игра получилась достаточно событийной, соперники регулярно били по воротам. Гол Карлеса Переса на 42-й минуте позволил хозяевам выиграть первый тайм, а соперник ответил с пенальти, отличился Кристиан Стуани - 1:1.

«Сельта» прервала серию поражений и делит 13-е место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Сельта1:1Жирона
(1:0) Перес Карлес42'  
  59'Стуани Кристиан (1:1)
Вильяр ИванМальо УгоАйду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиВейга Габриэль 81' (Сеферович Харис ( 81') Тапия РенатоОскар РодригесПерес КарлесЛарсен Йорген 81' (Аспас Яго ( 81') Родригес Мигель 71' (Серви Франко ( 71')
Запасные: Пасьенса ГонсалоСолари АугустоСотело ХьюгоСанчес КристианСведберг ВиллиотМингеса ОскарВаскес КевинКаррильо КокеДомингес Карлос
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно Сантьяго 54' (Эррера Янгель ( 54') Бернардо ЭспиносаГутьеррес МигельРомеу ОриольКоуто Ян 54' (Калленс Александр ( 54') Цыганков ВикторМартин Иван 34' (Артеро Рикард ( 34') Фернандес Валери 74' (Рока Касалс Хоэль ( 74') Стуани Кристиан 74' (Кастельянос Валентин ( 74')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинЭрнандес Хави VРейньер ЖезусФуйдиас Тони
23 мая. Стадион "Балаидос".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Жирона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Альмерия Альмерия
1
0
1.37 5.20 8.80
Видео
Окончен
Сельта Сельта
Жирона Жирона
1
1
2.07 3.55 3.65
Видео
12 мин
Вальядолид Вальядолид
Барселона Барселона
1
0
6.00 4.60 1.53
Видео
24.05.23 в 20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
3.65 3.55 2.06
Видео
24.05.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.48 4.60 6.80
Видео
24.05.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.27 6.40 10.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
2.10 3.20 4.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Атлетико М Атлетико М
4.10 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Мая
23:08 · Испания. Ла Лига
Алемани прокомментировал слухи о Кунде
22:49 · Испания. Ла Лига
«Реал Мадрид» - «Райо Вальекано»: прогноз на точный счёт матча 36-го тура АПЛ
22:48 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» проводит свой лучший сезон в Ла Лиге за 20 лет
22:39 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган всё ещё подумывает о переходе в «Барселону», ему нравятся предложенные условия
22:32 · Испания. Ла Лига
«Сельта» вышла из серии поражений, поделив очки с «Жироной»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:29 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» в большинстве разобрался с «Альмерией» и практически вышел в Лигу чемпионов
22:22 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал расистский скандал с Винисиусом
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Я очень хочу остаться в «Челси»
22:03 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Нигде не чувствовал себя таким счастливым, как в «Барселоне»
22:00 · Испания. Ла Лига
Стартовый состав «Барселоны» на матч против «Вальядолида»
21:44 · Испания. Ла Лига
Nike запустит кампанию против расизма слухи
21:32 · Испания. Ла Лига
Левандовски высказался о возвращении Месси в «Барселону»
21:27 · Испания. Ла Лига
Уругвайский футболист высказался о переходе в «Барселону»
21:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с альтернативами Канселу на позицию правого защитника
Все новости
Рекомендуем