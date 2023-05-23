«Сельта» вышла из серии поражений, поделив очки с «Жироной»

В 36-м туре Ла Лиги пересеклись середняки «Сельта» и «Жирона». Игра получилась достаточно событийной, соперники регулярно били по воротам. Гол Карлеса Переса на 42-й минуте позволил хозяевам выиграть первый тайм, а соперник ответил с пенальти, отличился Кристиан Стуани - 1:1.
«Сельта» прервала серию поражений и делит 13-е место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Перес Карлес42'
|59'Стуани Кристиан (1:1)
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Вейга Габриэль81' (Сеферович Харис (81') •Тапия Ренато•Оскар Родригес•Перес Карлес•Ларсен Йорген81' (Аспас Яго (81') •Родригес Мигель71' (Серви Франко (71')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Буэно Сантьяго54' (Эррера Янгель (54') •Бернардо Эспиноса•Гутьеррес Мигель•Ромеу Ориоль•Коуто Ян54' (Калленс Александр (54') •Цыганков Виктор•Мартин Иван34' (Артеро Рикард (34') •Фернандес Валери74' (Рока Касалс Хоэль (74') •Стуани Кристиан74' (Кастельянос Валентин (74')
23 мая. Стадион "Балаидос".
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