Владелец «Брайтона»: «Проделан долгий путь»

Английский «Брайтон» гарантировал себе шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, став недосягаемым для «Астон Виллы» (с которой, волей календаря, сыграет в последнем туре) после ничьей с «Манчестер Сити».

Это означает, что команда сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. Владелец «Брайтона» Тони Блум прокомментировал этот высокий полет «чаек».

- Мы хорошо начали сезон, а потом мне позвонил Грэм Поттер и сказал, что уходит. Приглашение нового тренера - это всегда риск, но мы выбрали идеального человека. Его мотивационные способности, тактические замысли - это просто невероятно. Я горжусь, мы проделали долгий путь, - цитирует слова Блума BBC Sport.