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Владелец «Брайтона»: «Проделан долгий путь»

25 Мая 2023 • 04:20 Комментировать
Брайтон
1:1
Манчестер Сити
окончен

Английский «Брайтон» гарантировал себе шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, став недосягаемым для «Астон Виллы» (с которой, волей календаря, сыграет в последнем туре) после ничьей с «Манчестер Сити».

Это означает, что команда сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. Владелец «Брайтона» Тони Блум прокомментировал этот высокий полет «чаек».

- Мы хорошо начали сезон, а потом мне позвонил Грэм Поттер и сказал, что уходит. Приглашение нового тренера - это всегда риск, но мы выбрали идеального человека. Его мотивационные способности, тактические замысли - это просто невероятно. Я горжусь, мы проделали долгий путь, - цитирует слова Блума BBC Sport.

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Брайтон Тони Блум
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