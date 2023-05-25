Лэмпард – о контракте Маунта: «Челси» делает всё возможное»

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о продлении контракта полузащитника Мэйсона Маунта.

Как давно известно, клубу не удаётся договориться с 24-летним игроком, нынешнее соглашение которого истекает после завершения следующего сезона.

«Могу сказать точно, что клуб делает всё возможное для этого, – высказывается Лэмпард о продлении контракта Маунта. – Это сложное дело, но Мэйсон пользуется большим уважением в клубе», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «синих».

Мэйсон Маунт с высокой вероятностью будет продан в ближайшие месяцы, если не подпишет новый договор.